В США рассказали о хитром маркетинговом ходе России с истребителями Су-57

Вашингтон, 24 февраля. Российский истребитель пятого поколения вызвал фурор на рынке вооружений, поэтому теперь иностранные заказчики выстраиваются в очередь, чтобы заполучить эту боевую машину.

К такому выводу пришли аналитики американского издания The National Interest. По их словам, сразу несколько стран проявляют повышенный интерес к Су-57. Это не удивительно, потому что этот истребитель был создан для завоевания абсолютного превосходства в воздухе, он способен поражать любые виды целей, передает «ПолитРоссия».

«Двухмоторный истребитель является первым российским самолетом, в котором применены технологии малозаметности. Это достигается за счет использования композитных материалов и уникальной аэродинамической конфигурации», — говорится в статье.

Порядка 76 самолетов должны поступить в российские войска к 2028 году. При этом Россия активно рекламирует их на международном рынке вооружений. Сегодня о своей готовности купить Су-57 говорят Алжир, Индия и Турция.

«Даже если клиенты действительно выстроились в очередь, неясно, когда потенциальные покупатели смогут получить свои блестящие новые самолеты», — пишет издание.

Аналитики предположили, что Россия пошла на хитрость и создает искусственный дефицит этих самолетов на рынке. Хитрая маркетинговая тактика позволит сделать так, что потенциальные покупатели захотят стать владельцами Су-57 еще сильнее.

Ранее военный эксперт заявил, что Су-57 гораздо «умнее» своих предшественников прошлых поколений и корректирует множество просчетов экипажа при управлении. Кроме того, недавно завершились тестовые полеты истребителя с функциональными макетами новой гиперзвуковой ракеты, передает телеканал «360».