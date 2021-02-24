«Британский» штамм коронавируса выявлен еще в семи странах

Женева, 24 февраля. Штамм коронавируса VOC 202012/01, который впервые выявили в Великобритании, зафиксирован на прошлой неделе еще в семи странах.

Теперь общее число государств, в которых обнаружили эту разновидность инфекции, достигло 101. Такие данные привела Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«По состоянию на 23 февраля, во всех шести регионах ВОЗ 101 государство сообщило о регистрации этого штамма», — отметили в организации.

При этом штамм, обнаруженный в ЮАР, уже распространился в 51 стране. Специалисты подчеркнули, что данная мутация помогают вирусу «обходить» иммунную систему организма. Таким образом, он опасен для тех, кто уже переболел COVID-19 или прошел процедуру вакцинации. География «бразильского» штамма коронавируса также расширилась до 29 стран.

Израильские врачи предупредили об опасности мутировавшего штамма коронавируса. Специалисты подчеркнули, что британский и южноафриканский штаммы оказались более устойчивыми к вакцинам.