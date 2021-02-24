Байден намерен обсудить убийство журналиста с королем Саудовской Аравии

Вашингтон, 24 февраля. Президент США Джо Байден намерен переговорить с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом аль Саудом по телефону об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.

Американский лидер пообщается с саудовским политиком перед публикацией несекретного доклада, передает портал Axios. Участники беседы обсудят широкий круг вопросов вокруг материалов разведки США. Отчет содержит данные об убийстве саудовского журналиста.

Предположительно, в докладе будет фигурировать имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана аль Сауда. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в начале февраля подтвердила, что администрация Байдена передаст Конгрессу США выводы спецслужб насчет обстоятельств убийства Хашкаджи.

Президент Соединенных Штатов ранее сообщил, что государство вернулось на мировую арену. Байден выступил с таким заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности.