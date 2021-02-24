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Экономика

Эксперт Каплинская сообщила, когда прекратится рост цен на первичное жилье

Эксперт Каплинская сообщила, когда прекратится рост цен на первичное жилье

Москва, 24 февраля. Запуск программы льготного ипотечного кредитования в России повысил спрос на новостройки и привел к резкому росту цен на жилье в минувшем году.

Об этом сообщила вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Диана Каплинская, передает РИА Новости.

По словам эксперта, большинство жителей страны, у которых есть возможность приобрести квартиру в ипотеку, уже это сделали, поэтому в текущем году подорожание квартир на рынке прекратится, даже если льготная ипотека будет продлена. Кроме того, в 2021 году застройщики увеличат объемы строительства и ввода сооружений, адаптируясь в течение года к появившемуся в минувшем году механизму проектного финансирования, пишет «ФедералПресс».

«Таким образом, в 2021 году рынок новостроек должен сбалансироваться, и темп роста цен может резко замедлиться», — считает специалист.

Во избежание образования пузырей на рынке жилья правительству следует не ограничивать доступные ипотечные продукты, а разработать другие инструменты для увеличения предложения недвижимости, резюмировала Каплинская.

Член совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» ранее заявил, что квартиры в России будут дорожать еще незначительное время.

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