Под Челябинском застрявшие пассажиры автобуса провели в снежной ловушке около 13 часов

Магнитогорск, 24 февраля. На трассе в Челябинской области из-за бурана застревали машины. Без движения на дороге оказались туристы из Екатеринбурга.

Пассажиры и водитель транспорта, возвращавшиеся из поездки на горный хребет Инзерские Зубчатки, застряли под Магнитогорском. Их автобус не смог двинуться с места из-за сильного снега.

Граждане около 13 часов пытались добиться помощи от МЧС. Спасатели заявили, что к ним выехала спецтехника, однако ей тоже было тяжело проехать. Но туристов все-таки вызволили при помощи снегохода. Их доставили во временный пункт обогрева. Всего в автобусе было 28 человек, включая двоих детей. Об обморожении и других травмах ничего неизвестно.

Кроме того из-за непогоды застряли и другие машины. В региональном МЧС сообщили, что к месту затора направлялись 54 спасателя и 16 единиц техники.

Автобус вахтовиков сгорел дотла на трассе в Красноярском крае, сообщал ФАН. В салоне находилось 30 рабочих, их удалось спасти.