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Директор Норильской обогатительной фабрики задержан после обрушения цеха

Директор Норильской обогатительной фабрики задержан после обрушения цеха

Норильск, 24 февраля. Следователи задержали директора Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей» после обрушения дробильного цеха предприятия. В результате погибли трое рабочих.

В Следственном комитете полагают, что директор знал об аварийном состоянии здания, но вовремя не предпринял никаких действий для его ремонта.

Ранее в рамках уголовного дела о трагедии на фабрике были арестованы четверо сотрудников руководства предприятия. Среди них оказались начальник отдела по техническому надзору, главный инженер, начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики и сотрудник ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонт».

В момент обрушения в цехе находились восемь рабочих. Трое из них них скончались, пятерых удалось спасти.

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