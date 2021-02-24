Директор Норильской обогатительной фабрики задержан после обрушения цеха

Норильск, 24 февраля. Следователи задержали директора Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей» после обрушения дробильного цеха предприятия. В результате погибли трое рабочих.

В Следственном комитете полагают, что директор знал об аварийном состоянии здания, но вовремя не предпринял никаких действий для его ремонта.

Ранее в рамках уголовного дела о трагедии на фабрике были арестованы четверо сотрудников руководства предприятия. Среди них оказались начальник отдела по техническому надзору, главный инженер, начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики и сотрудник ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонт».

В момент обрушения в цехе находились восемь рабочих. Трое из них них скончались, пятерых удалось спасти.