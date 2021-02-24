Градова рассказала, как вышла замуж за Миронова

Москва, 24 февраля. Актриса Екатерина Градова в одном из старых интервью при жизни рассказала, как стала супругой звезды советского кино Андрея Миронова.

Екатерина немного знала Андрея по сцене. Однажды актер попросил коллегу встретиться, чтобы передать сценарий. Но на встречу он пришел не со сценарием, а с цветами. После этого они виделись еще несколько раз.

Однажды на студию имени Горького, где у Екатерины проходили съемки фильма «17 мгновений весны», прорвался Миронов. Тогда он назвал себя женихом Екатерины.

«А через две недели он мне сказал, чтобы я празднично оделась. Я вышла, там была полная машина цветов, мы подъехали к ЗАГСу на Кутузовской, я ему говорю: «Что мы тут будем делать?» А он мне: «Заявления подавать», а я ему: «Ты меня не хочешь спросить?» А он: «Не-а, не хочу». Так я стала его женой», — сказала Екатерина в эфире программы «Судьба человека».

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова скончалась 22 февраля, ей было 74 года. Звезду кино похоронят на Троекуровском кладбище, прощание с ней состоится там же в Москве, о чем также ранее сообщала «Вечерняя Москва».