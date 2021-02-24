Актер Дмитрий Писаренко найден мертвым в Москве

Москва, 24 февраля. Звезда фильмов «Ревизор» и «Царь Иван Грозный» Дмитрий Писаренко скоропостижно скончался на 62-м году жизни. Его тело обнаружила в квартире полиция.

По данным источника ФАН, к правоохранителям обратился родственник Писаренко после того, как актер несколько дней не выходил на связь. Тело направили на экспертизу для выяснения точной причины смерти. Проверка продолжается.

Писаренко снимался в кино. На его счету — 26 ролей, в том числе в фильмах «Господин Великий Новгород», «Соучастие в убийстве», «Оленья охота», «Царь Иван Грозный» и «Золото». Помимо этого, он играл в Малом театре, участвовал в постановках Нового драмтеатра и «Школы современной пьесы».