Болезнь дочери заставила Екатерину Градову обратиться к богу

Москва, 24 февраля. Звезда «Семнадцати мгновений весны» Екатерина Градова впервые обратилась к богу и церкви из-за тяжелых испытаний, которые ей преподнесла судьба.

О своем пути к вере ныне покойная актриса рассказывала несколько лет назад в передаче Бориса Корчевникова «Судьба человека». Однажды дочь Градовой Мария Миронова заболела пневмонией. Врачи поставили девочке неверный диагноз и решили, что у нее аппендицит.

«Вскрыли ее во время пневмонии, и она стала умирать. Тогда ни я, ни Маша не были крещенными. Я дома билась о стену и кричала — помоги! И он (имеется в виду бог. — Прим. ФАН) помог. То ли потому, что он увидел резервы в моем сердце... И через два дня Маше стало лучше», — вспоминала Градова.

Затем актриса встретила женщину, которая сказала, что нельзя оставлять ребенка без ангела-хранителя. Артистке посоветовали крестить дочь. Градова последовала рекомендации и сначала крестилась сама, а затем крестила Марию.

«Но это еще не был тот период, когда я уверовала, поэтому господь провел меня через тяжелую болезнь. В 33 года я крестилась, а в 38 я задумалась — для чего я живу? Ну не для того же, чтобы есть, пить, чужие слова говорить со сцены? И стали появляться в моей жизни удивительные люди, грандиозные встречи, стали происходить чудеса», — делилась Градова с Борисом Корчевниковым.

Самое сильное влияние на актрису оказала смерть ее бывшего мужа, артиста Андрея Миронова. По словам Градовой, он просил крестить его, но не успел пройти церковный обряд. Когда Миронов умер, артистка словно стала старше.

«Гроб поставили прямо на сцене, и я больше не могла по ней ходить, стучать каблуками. Я ушла из театра», — заключила звезда «Семнадцати мгновений весны».

Екатерина Градова скончалась 22 февраля 2021 года на 75-м году жизни. К смерти исполнительницы роли радистки Кэт привел инсульт. Произошедшее ранее прокомментировал приемный сын покойной актрисы.