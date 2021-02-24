Украина перешла на адаптивный карантин с 24 февраля

Киев, 24 февраля. Ограничения, которые ввели на фоне распространения коронавируса на Украине, будут актуальны до конца апреля. С сегодняшнего дня страна перешла на адаптивную форму карантина.

Заведениям общепита запретили работать в ночное время. Учреждения культуры будут проводить концерты с ограничением. Зал должен быть заполнен не более чем на 50%. Украинское правительство продлило карантин до 30 апреля. Эпидемиологическую обстановку в каждом регионе оценят и присвоят один из четырех уровней опасности — зеленый, желтый, оранжевый и красный.

Основным цветом для всей страны является желтый. При таком уровне действует ряд послаблений. На Украине можно проводить массовые мероприятия с соблюдением социальной дистанции. Заведения культуры могут проводить представления с ограничительными мерами. Запрет на работу ресторанов и кафе действует с 00:00 до 07:00. В общественном транспорте обязательно соблюдение масочного режима.

До этого сообщалось, что на Украине зарегистрировали вакцину англо-шведской фармкомпании AstraZeneca. Поставки препарата должны были направить в страну 23 февраля.