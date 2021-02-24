Появились подробности инцидента с Ми-8 в тундре Красноярского края

Красноярск, 24 февраля. Транспортная прокуратура начала расследование вынужденной посадки вертолета Ми-8Т, выполнявшего рейс на Таймыре.

По данным источника ФАН, в среду утром экипаж вертолета Ми-8Т принял решение об экстренной посадке. Причиной стала техническая неисправность.

«Причины неисправности устанавливаются», – сказала представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Приземление прошло штатно прямо в тундре, в 28 километрах от точки вылета. Вертолет принадлежит авиакомпании «Норильскавиа». Он совершал внутренний рейс из Дудинки в поселок Усть-Авам.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на борту экстренно приземлившегося вертолета находилось около 20 пассажиров, включая экипаж. Никто не пострадал.