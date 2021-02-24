Названы три точки, где может начаться война между Россией и США

Москва, 24 февраля. Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец рассказал о трех точках на карте мира, в которых в ближайшем будущем возможно вооруженное столкновение России и США.

По мнению специалиста, риск войны Соединенных Штатов и РФ наиболее велик в Черном море, Донбассе и Арктической зоне. В Черноморском регионе напряженность связана с амбициями США, усилением американского военного присутствия в Румынии и поддержкой Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Донбассе риск российско-американской войны связан с тем, что Киев претендует на захват Крыма, Донецкой и Луганской народных республик. США глубоко погружены в дела региона и поставляют ВСУ инструкторов и летальное оружие. Риски эскалации усиливают планы по созданию «маленького НАТО внутри большого», в который могут войти страны, формально не имеющие возможность вступить в Североатлантический альянс.

По словам военного обозревателя «КП», война будет означать «первый же выстрел» с территорий Украины, Грузии или Молдавии в сторону России. Ответный удар будет нанесен и по тем, кто «стреляет непосредственно с боевых позиций», и «по центрам принятия решений».

Основные разногласия в Арктике связаны с ресурсами и Северным морским путем (СМП), уточнил Баранец. Контролирующие большинство судоходных маршрутов США не могут доминировать в регионе из-за превосходства России и отсутствия ледоколов. Поэтому здесь Вашингтон пытается разыграть правовую карту.

«Начинается серьезная схватка за юридическое право эксплуатировать Севморпуть. Американцы говорят, что им плевать на российские условия, лоцманов и заявки, и они намерены ходить по своим правилам. Не зря мы на Чукотке разместили дивизию береговой охраны. А США на Аляске разместили целый авиационный полк. Там уже искрит», — сообщил Баранец на YouTube-канале «Обратный отсчет»

Ранее Япония, которая является стратегическим союзником США, неожиданно для Вашингтона и абсолютно автономно заявила о решении использовать преимущества Северного морского пути для реализации принципиально новых проектов в этом регионе РФ. Полномочный японский посол в РФ Тоехиса Кодзуки заявил, что логистика СМП эффективнее традиционных судоходных маршрутов на 40%.