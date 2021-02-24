Специалист перечислил основные уловки хедхантеров из рекрутинговых агентств

Москва, 24 февраля. Рекрутинговые агентства широко используются при поиске специалистов узкого профиля и рядовых сотрудников. Для приманивания соискателей в ход идут не всегда честные способы.

Самое частое — при работе с кандидатами агенты могут указать слишком высокий уровень зарплаты, при котором соискатель лишь потеряет время в ожидании соответствующего предложения, рассказала директор по работе с персоналом компании «Инфосистемы Джет» Ольга Ковардакова в беседе с РИА Новости.

«Рекрутер агентства может умолчать какие-то значимые для вас факторы, а в случае готовности работодателя сделать вам оффер и вовсе приукрасить вакансию и компанию, завысив ваши ожидания и усыпив бдительность», — добавила специалист.

Недобросовестные агенты могут принести вред и компании. Очень часто они переделывают резюме кандидатов настолько, что по итогу работодатель и соискатель попросту не могут сработаться из-за несоответствия ожиданий. В числе уловок также не присылать резюме всех кандидатов, а по одному, в расчете, что возьмут первого же.

Недавно стало известно, что Россия заняла 18-ое место по уровню безработицы во время пандемии в 2020 году. Первые места с самым большим количеством безработных разделили между собой Греция и Испания, сообщил ФАН.