Власти Великобритании назвали сроки возвращения международного туризма

Лондон, 24 февраля. Власти Великобритании запустят с 8 марта четырехэтапный план по выходу из всеобщего карантина из-за пандемии коронавируса и распространения нового штамма вируса.

Туристы смогут прилетать в страну с 17 мая, на третьем этапе отмены ограничительных мер. Планируется возобновить полноценное авиасообщение с другими странами со второй половины мая. Об этом пишет ATOR.

В этот период ожидается открытие для посетителей пабов и ресторанов. С 21 июня планируется открытие ночных клубов, появится возможность проведения фестивалей, концертов и спортивных событий. Окончательные сроки открытия международного туризма станут известны 12 апреля на встрече правительства с отчетом по обстановке с COVID-19.

Республика Кипр до 1 апреля отложила открытие границ для туристов из России, сообщили в российском посольстве в Никосии. В дипмиссии отметили, что перенос России в категорию стран, туристам из которых открыт въезд, отложен по заявлению Минтранса Кипра.