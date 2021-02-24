ВОЗ рассказала о ситуации с COVID-19 в мире

Москва, 24 февраля. Число новых случаев коронавируса и жертв инфекции в мире продолжает снижаться, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, уже шестую неделю подряд падает число инфицированных: на прошлой неделе было 2,4 млн новых случаев — это на 11% меньше, чем на предыдущей. Также наблюдается снижение количества летальных исходов.

«Число новых смертей также продолжало снижаться в течение последних трех недель: на прошлой неделе было зарегистрировано почти 66 тысяч новых смертей, что на 20% меньше по сравнению с предыдущей неделей», — сообщили в ВОЗ.

Вместе с тем, как отметили специалисты, продолжают распространятся новые штаммы коронавируса. «Британский» штамм выявили в 101 стране, «южноафриканский» — 51, «бразильский» — 29.

Пандемия коронавируса охватила практически весь мир в прошлом году. Новый тип вируса был обнаружен в китайском городе Ухань в конце 2019 года.