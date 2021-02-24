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Более половины работодателей России согласны на сокращение рабочей недели

Более половины работодателей России согласны на сокращение рабочей недели

Москва, 24 февраля. Больше половины опрошенных работодателей из России готовы к переходу на четырехдневную рабочую неделю в будущем. Еще 6% согласны на такие изменения в ближайшее время.

Чуть больше 40% участников опроса отказались бы от такого нововведения наотрез, сообщает РИА Новости по данным исследования «Работа.ру».

При этом само отношение к четырехдневке у россиян отличается: всего 38% работодателей поддерживает такую инициативу и не видят в ней ничего плохого, для 20% опрошенных это не имеет значения, а 42% категорически против перехода на такой режим.

Перед удлиненной неделей из-за праздника 23 февраля ФАН публиковал рекомендации психологов по «выживанию» в условиях шестидневной рабочей недели. Главный совет, который дали специалисты — визуализировать счастливые выходные.

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