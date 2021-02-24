Число получающих доплаты пенсионеров сократилось на миллион в 2020 году

Москва, 24 февраля. Расходы на социальные выплаты к пенсии до прожиточного минимума в 2020 году снизилось на 23,1 миллиарда рублей или на 24,6%.

Число пожилых людей в России, получающих такие доплаты, в 2020 году снизилось на 1 020,79 тысячи человек, сообщает ТАСС.

«Это обусловлено сокращением с 70 регионов в 2019 году до 55 регионов в 2020 году, в которых неработающие пенсионеры получают указанную доплату», — отметили в Счетной палате.

Средняя сумма доплаты за год выросла — на 247,71 рубля (на 12,8%). Если в начале года она составляла 1 936,30 рубля, то к концу его российские пенсионеры получали уже 2 184,01 рубля к пенсии. Как сообщал Минтруд, прожиточный минимум российского пенсионера в прошлом году составил 9 308 рублей.

Недавно ФАН представил мнение экономистов по поводу повышения пенсий в России. Если страна перейдет на накопительную систему, то через 40 лет можно будет рассчитывать на серьезное увеличение пенсий до «европейских» показателей.