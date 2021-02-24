Май Абрикосов рассказал о пикантных увлечениях возлюбленных Бородиной

Москва, 24 февраля. Бывший участник проекта «Дом-2» Май Абрикосов напомнил телеведущей Ксении Бородиной, как ее бывший возлюбленный Михаил Терехин носил женскую одежду.

Бородина недавно раскритиковала популярного блогера Даню Милохина, который предстал перед подписчиками в женском наряде. На снимке 19-летний молодой человек был одет в пышную юбку и кружевной передник. Его ногти покрывал розовый лак. Рядом с Милохиным стоял его приятель по проекту Dream Team House и протягивал блогеру букет тюльпанов.

Фотография возмутила Бородину. Она посвятила Милохину отдельный пост в Instagram. Бородина считает, что «кумир молодежи» должен более ответственно относиться к своим постам в соцсети. Гендерную грань, по ее мнению, переступать нельзя. Она важна для нормальных взаимоотношений в обществе.

В Абрикосов рассказал о пикантных увлечениях двух возлюбленных Бородиной. Бывший участник «Дома-2» напомнил телеведущей, что ее бывший бойфренд Михаил Терехин в свое время также нарядился в женскую одежду и в таком виде появлялся на публике. Выглядело это, по крайней мере, ничем не лучше женского образа Дани Милохина.

Кроме того, Абрикосов заявил, что нынешний супруг Бородиной Курбан Омаров пользуется фоторедакторами, при помощи которых пытается сделать свою внешность более привлекательной и приближенной к идеалу. По мнению экс-участника «Дома-2», Бородиной не стоит критиковать молодых звезд за такое поведение.

«Возможно, тема мужественности больная для Ксении и послужила причиной острой реакции на переодевания тиктокера в платье. Кстати, экс-возлюбленный Бородиной Михаил Терехин тоже примерял на себя женский образ, а нынешний муж, Курбан Омаров, увлекается фотошопом, меняя свою внешность «к лучшему», — заявил Абрикосов.

Он уверен, что телеведущая решила сделать популярному тиктокеру замечание, чтобы таким образом создать себе пиар.

Телеведущая Ксения Бородина посетила одно из шоу на ТНТ в дорогом наряде. Звезда экрана выбрала жакет ярко-зеленого цвета, но внимание публики привлекли малахитовые серьги. К стильному наряду Бородина подобрала серьги из малахита в форме клевера.