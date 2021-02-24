Жена репера Xzibit подала на развод

Лос-Анджелес, 24 февраля. Элвин Натаниэль Джойнер IV, известный как Xzibit, и его супруга Крист Джойнер разводятся после шести лет брака. Об этом со ссылкой на Верховный суд сообщают СМИ.

По данным источника, инициатором развода стала супруга. Условия, выдвинутые ей по алиментам и опеке ребенка пока остаются неизвестными, так же как и причины расторжения брака. Сам 46-летний артист, получивший популярность в нулевых, пока не комментирует информацию.

Элвин начинал читать рэп начал в возрасте 10 лет. Музыкальную карьеру начал в составе Likwit Crew. Свой первый альбом «At the Speed of Life» он выпустил в 1996 году при помощи Loud Records и рэперов с Западного побережья. Популярность Xzibit получил благодаря композиции «Bitch Please», спетой совместно с Snoop Dogg.

Со своей возлюбленной Кристой рэпер Xzibit познакомился в 2001 году. Они поженились спустя три года. Их первенец, сын Ксавьер родился преждевременно 15 мая 2008 года и трагически погиб одиннадцать дней спустя. Сейчас пара воспитывают 10-летнего сына по имени Гатлин. Также у Xzibit есть 25-летний сын Тремейн от предыдущих отношений.

Предыдущий 2020 год поразил всех не только пандемией, но и звездными разводами, один за другим шокирующими поклонников. Коронавирус в 2021 году пока не исчез, да и знаменитые пары, к сожалению, продолжают расставаться. Кто-то в прошлом году успел помириться, например, у Джигана и Оксаны Самойловой дело до суда так и не дошло. А кому-то в 2021-м только предстоит подтвердить расставание подписью на документе о расторжении брака. В подборке ФАН звездные пары, готовящиеся к официальному разводу в 2021 году.