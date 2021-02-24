Специалисты перечислили основные ошибки при использовании микроволновки

Вашингтон, 24 февраля. Правильное применение микроволновки может быть "удивительно сложным". Об этом информирует американское издание Insider.

Совместный подогрев разных видов продуктов является частой ошибкой, так как блюда согреваются очень неравномерно. Разные виды пищи стоит готовить или греть по отдельности. Еще одной ошибкой называется игнорирование перемешивания во время нагрева пищи. Использование посуды из неподходящего для микроволновой печи материала может привести к выделению вредных химических элементов.

Включение микроволновки без продуктов приводит к риску пожаров. Приготовление в микроволновой печи острых перцев может стать причиной выделения пара с капсаицином, который может вызвать раздражение при контакте со слизистыми. Не советуют размораживать в микроволновке замороженные ягоды или фрукты.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали миру еще об одной вредной привычке. Медики приравняли регулярное употребление колбасы по последствиям для организма к курению и распитию спиртного. Рекомендуется снизить количество употребляемой колбасы до 50 грамм для нормального функционирования организма.

Эксперт рассказал, почему в России трудно выбрать качественный сыр. По его мнению, большинство сыров в стране состоят из молока, который не богат жирами и кальцием и мало подходит для сыропроизводства. Об этом пишет RT.