Счетная палата сообщила об устойчивости российской экономики в 2020 году

Москва, 24 февраля. Экономика России в кризисном 2020 году оказалась крепче и устойчивее, чем по прогнозу аналитиков Счетной палаты.

Специалисты и международные организации ожидали более неутешительного состояния экономики страны к концу прошлого года, отметило ведомство по данным ТАСС.

Также не оправдал худших ожиданий и рубль, от которого аналитики ожидали более сильной чувствительности к колебаниям цен на нефть. Госвалюта оказалась крепче, чем во время кризиса в 2014-2016 году. В прошлом году его подтачивали геополитические факторы, денежно-кредитная политика и слабые показатели денежного баланса.

В ближайшие месяцы курс американской валюты имеет шансы подняться выше 80 рублей, ранее заявил глава департамента инвестиционного анализа и обучения «Универ Капитал» Андрей Верников. Тенденция может отмечаться на фоне потери интереса инвесторов к рисковым активам. Также на рост стоимости доллара способен оказать влияние скачок мировой инфляции, уверяет аналитик.