Рост пенсий и льгот против роста цен обсудят в медиацентре «Патриот»

В среду, 24 февраля, в 14:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут эфир на тему «Социальная политика. Пенсии, пособия и другая помощь государства».

Правительство решает проблему роста цен на продовольствие, но это мировой тренд. Инфляция затронула и коммунальные тарифы. При этом Российская Федерация — социальное государство, это закреплено в Конституции нашей страны. Как сохранить и повысить уровень жизни россиян, защитить малообеспеченных граждан, повысить реальные доходы населения?

В рамках эфира мы обсудим, как идет работа над возможностью индексировать пенсии работающим пенсионерам, каково количество безработных в стране и каким образом решается эта проблема. Обсудим, насколько эффективна материальная помощь государства семьям с детьми.

Помимо пенсий и пособий, граждане России имеют право на льготные лекарства — на это государство тратит миллиарды рублей. Эту проблему мы обсудим отдельно. Мы узнаем, как работает единый регистр граждан, имеющих право на льготные лекарства, и изменилось ли качество обеспечения лекарственными препаратами жителей России.

Отдельно узнаем о фонде для помощи детям с орфанными заболеваниями и какие проблемы осталось решить, чтобы все дети в России получили необходимую медицинскую помощь.

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: метеорологи, законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

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Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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