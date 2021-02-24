Сенатор Ромни пообещал Трампу поддержку республиканцев на выборах 2024 года

Вашингтон, 24 февраля. Дональд Трамп может стать кандидатом в президенты США от республиканцев в 2024 году, считает сенатор Митт Ромни.

Республиканская партия, по мнению Ромни, может поддержать Трампа на следующих президентских выборах. Он при этом не уверен, что бывший глава Белого дома станет выдвигать свою кандидатуру.

«Будет ли президент и дальше играть роль в моей партии? Я уверен, что да... Я не знаю, будет ли он выдвигаться в 2024 году, но если будет, то я практически уверен, что он выиграет номинацию», – подчеркнул сенатор в беседе с New York Times.

Ромни также признался, что сам не будет голосовать за Трампа. Политик не делал этого и на прошлых выборах.

Трамп, по данным RT, ранее раскритиковал лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла. Ему, по мнению бывшего президента, не хватает политической интуиции и мудрости.

О своей готовности поддержать Трампа на будущих выборах недавно заявили 59% избирателей-республиканцев. Второй процесс по импичменту не повлиял на их отношение к экс-главе Белого дома.