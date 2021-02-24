Пользователи Telegram теперь могут автоматически удалять сообщения в любом чате

Москва, 24 февраля. Мессенджер Telegram вводит ряд дополнительных функций.

Теперь в Telegram появилась возможность автоматического удаления сообщений в любом чате и временные ссылки для приглашений в группы и каналы. Об этом говорится в официальном блоге Telegram.

«В Telegram появилось автоматическое удаление сообщений в любом чате, временные ссылки для приглашения в группы и каналы, а также виджеты для быстрого доступа к чатам с домашнего экрана телефона», — говорится в блоге.

В группах теперь может состоять неограниченное количество участников. Благодаря новой функции можно настроить автоматическое удаление для всех участников чата через сутки или семь дней после отправки.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал введение новых правил пользования WhatsApp. Он написал, что многие просто найдут альтернативу мессенджеру из чувства протеста, передает RT.

Роскачество напомнило россиянам о правилах безопасности в Telegram. Пользователей, которые общаются через мессенджер, предупредили о возможной активизации мошенников. Роскачество призвало соотечественников соблюдать правила безопасности.