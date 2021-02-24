Жители Японии одобрили российскую вакцину «Спутник V»

Токио, 24 февраля. Японский аналитик Кадзухиро Фудзи высоко оценил российский препарат от коронавируса «Спутник V» в рамках беседы с изданием Yahoo News Japan.

Среди средств для борьбы с коронавирусной инфекцией он выделил российскую вакцину «Спутник V», отметив, что ее эффективность составляет 92%, а препарат можно было бы использовать в Японии.

Японские комментаторы разделили мнение эксперта и выразили поддержку разработке центра им. Гамалеи. Многие отметили, что борьба с коронавирусом и разработка лекарств от вируса — не место для политических предрассудков.

«Еще до коронавируса Россия принимала меры в отношении атипичной пневмонии и других инфекций, поэтому «Спутнику V» доверять можно», — отметил один из пользователей.

Другой пользователь заметил, что Россия имеет большой опыт в защите своих войск во время холодной войны, поэтому разработанная российскими учеными вакцина имеет большую эффективность.

Ранее ФАН сообщал, что «Спутник V» стал экспортным хитом по мнению швейцарских СМИ. Они высоко оценили и эффективность препарата, и его доступную цену — 10 долларов за дозу.