Малышева рассказала о пережившем за час четыре инфаркта россиянине

Москва, 24 февраля. В Тюмени 57-летний Владимир Казанцев в течение одного часа пережил четыре клинические смерти. Об этом рассказала Телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Здоровье».

Случай «возвращения с того света» зарегистрировали в 2019 году. Мужчина всю ночь мучался от болей в груди, но обратился в скорую помощь лишь под утро. Прибывшие медики поставили диагноз: сердечный приступ. Было принято решение об экстренной госпитализации пациента. По пути в медучреждение он четыре раза «умер».

Первая остановка сердца произошла, когда мужчину спускали с шестого этажа. Мужчину реанимировали прямо в подъезде. Во второй раз – уже в машине скорой помощи. В третий – в приемном отделении, а в четвертый – по пути в операционную.

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