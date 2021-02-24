Пожарные локализовали пожар в торговом центре Горно-Алтайска

Горно-Алтайск, 24 февраля. Площадь пожара в ТЦ «Ткацкий-1» в Горно-Алтайске составила порядка 1 тыс. кв. м.

Согласно предварительным данным, пострадавших нет. При локализации возгорания было задействовано максимальное количество сил и средств, сообщил источник ФАН в МЧС.

Пожарные прикладывали максимум усилий, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня. Локализовать пожар удалось 07:22 по Москве. В общей сложности участие в тушении приняли 35 человек и 10 единиц техники. Спасатели вывели из здания пять человек.

Недавно стало известно, что МЧС РФ может изменить правила противопожарного режима. Ведомство проверяет выполнимость требований, чтобы исключить разночтения и многозначность, которые могут помешать их выполнению.