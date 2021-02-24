Дава показал снимки с фотосессии для журнала GQ

Москва, 24 февраля. Популярный блогер и певец Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, показал кадры с фотосессии для российской версии журнала GQ.

Артист опубликовал на своей странице в Instagram короткое видео со съемочной площадки. Молодой человек был одет скромно: в белую футболку свободного кроя, широкие штаны и кроссовки.

«Не твой, вот ты и бесишься», — подписал видео знаменитый блогер.

Некоторые из интернет-пользователей предположили, что фраза адресована его бывшей возлюбленной, певице Ольге Бузовой. В январе этого года пара шокировала поклонников, сообщив о расставании. Причины разрыва отношений находятся в секрете. Единственное — Ольга обмолвилась, что Дава изменял ей и бил ее.

После расставания со звездой скандального телепроекта «Дом-2» карьера исполнителя пошла в гору. Манукян, в частности, стал участником шоу «Танцы со звездами». Блогер занял второе место, уступив певцу Сергею Лазареву. Многие видели победителем 12-го сезона телевизионного шоу именно Давида.

Бабушка блогера Милена Давтян не согласна с решением судей. Она считает, что выиграть «Танцы со звездами» должен был ее внук. Дава и Дарья Палей были лучшей парой в конкурсе, считает родственница Манукяна. Женщина убеждена, что жюри подсуживало Лазареву и было несправедливо к истинным фаворитам телезрителей.