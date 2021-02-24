Роспотребнадзор допустил появление новых вспышек птичьего гриппа в России

Москва, 24 февраля. Птичий грипп H5N8 смог преодолеть межвидовой барьер и стал передаваться от птиц к человеку, но между людьми вирус еще не распространяется.

Сейчас нет опасности заразиться через мясо птицы, так как всех зараженных особей уничтожают на птицефермах. Попадание зараженного мяса в магазины исключено. Следует не допускать, чтобы сырое мясо птицы соприкасалось с другими продуктами. Важно при разделывании сырого мяса пользоваться отдельной доской и ножом, после чего тщательно мыть приборы и руки. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «России 24», пишут «Известия».

В 2021 году выявлено частое появление очагов гриппа среди диких и домашних птиц. Во многих странах Европы, в том числе и России, выявлены случаи заражения. В Роспотребнадзоре добавили, что нельзя исключать появление новых очагов на территории РФ в текущем году.

Доктор Мясников рассказал, что заражения человека от птицы является первой мутацией вируса, второй мутацией может быть распространение от человека к человеку. Он надеется, что этого не произойдет. Источником болезни медик назвал употребление в пищу мяса, зараженной птицы.

Вирусолог дал советы россиянам по защите своего здоровья от птичьего гриппа. По словам специалиста, при путешествии в экзотические страны важно не есть сырыми мясо птицы и яйца. Об этом информирует RT.