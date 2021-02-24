Россиянам рассказали, как избавиться от чужих кредитов

Москва, 24 февраля. Кредитная сделка, которая оформлена без вашего участия, не может считаться законной.

Такое заявление агентству «Прайм» сделал гендиректор юридической компании «Достигация» Артем Баранов. Он объяснил, что сделка считается действительной исключительно при двустороннем волеизъявлении сторон. Оно должно выражаться в письменном виде и быть подтверждено рядом документов, которые также подписываются двумя сторонами.

Если сделка не согласована и не подписана определенным лицом, оно не имеет в ней ни прав, ни обязанностей. Однако недобросовестные участники рынка иногда могут пользоваться личными данными людей и «вешать» на них фиктивный долг. Чтобы его не взыскали, следует обращаться в суд с грамотным адвокатом. После выигрыша также нужно попытаться взыскать со второй стороны все финансовые вложения, которые были потрачены в рамках судебного разбирательства.

Недавно в Центробанке рассказали о снижении доли просроченных свыше 90 дней кредитов россиян. RT рассказал, что она снизилась на 0,2 процентного пункта и на 1 января составила 4,9%, что стало минимальным уровнем с начала мая прошлого года.

Как сообщал ФАН, банки на протяжении 2020 года передавали в Росфинмониторинг тревожные сообщения о сомнительных операциях. Сумма совершенных махинаций составила 34 млрд рублей.