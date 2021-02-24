Жена Антона Макарского рассказала, как муж покорил сердце тещи

Москва, 24 февраля. Актер Антон Макарский после театрального училища и работы в театре неожиданно для всех ушел в армию. О военной службе артиста рассказала его супруга Виктория.

Антон сам направился в военкомат и попросил взять его в армию. Актер очень хотел отдать долг Родине.

Служба в армии, по словам Виктории, покорила сердце ее матери, которая была военным фельдшером. Первым вопросом на встрече с женихом дочери стал вопрос о военной службе. Но Макарскому бояться было нечего, ведь за его плечами уже был армейский опыт.

«Моя мама, старшина, военный фельдшер, увидев Антона, первым делом спросила: «Служил?» Будущий зять весело ответил: «Так точно!» Теща «растаяла». С тех пор в семье мир и глубокая взаимная уважуха!» — написала супруга Антона на своей странице в Instagram.

Виктория и Антон вместе с 1999 года. Долгое время супруги пытались обзавестись потомством, но у них не получалось. В 2012 году пара обрадовала поклонников радостной новостью — Макарские сообщили, что скоро станут родителями. Сейчас у супругов подрастают двое детей: дочь Мария и сын Иван. Родители не чают души в своих наследниках и делают все для их счастливой жизни.