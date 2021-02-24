Семенович в платье с глубоким декольте вскружила голову фанатам

Москва, 24 февраля. Певица Анна Семенович в своем Instagram-аккаунте опубликовала эмоциональное видео из гримерки, поздравив мужчин с Днем защитника Отечества.

В кадре 40-летняя Семенович предстала в ярко-синем платье с разрезом от бедра. Артистка сконцентрировала внимание на пышной груди глубоким декольте и добавила себе сексуальности колготками в сеточку. В своем видеопоздравлении по случаю Дня защитника Отечества Анна отправила мужчинам воздушный поцелуй, пожелав счастья, здоровья и побольше денег.

«И балуйте нас, девочек. Потому что мы вас очень любим — вы наша опора», — заявила Семенович.

Столь душевное поздравление нашло отклик в комментариях. Подписчики поблагодарили Семенович за подаренное позитивное настроение.

«Умеете вы, Аня, поднять настроение! Всегда яркая, в прекрасном настроении. Держите нас в тонусе», – отметила @nadeshda1602. «Шикарная и позитивная Анечка! Вам как всегда огненного выступления! И, конечно, тоже с праздником! Ведь без нас не было бы мужчин!», –написала @pokrovskzagrebova. «Во-о-о, теперь буду всем говорить что меня сама Анна Семенович поздравила и сказала что меня любит», – похвастался @vasianlandich.

Накануне Семенович рассказала, почему в 40 лет она по-прежнему не выходит замуж. По данным Федерального агентства новостей, причиной тому являются высокие требования бывшей солистки группы «Блестящие», которые она выдвигает к будущему супругу.