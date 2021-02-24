Россияне стали меньше платить по «плохим» долгам

Москва, 24 февраля. Россияне стали направлять на погашение просроченных долгов меньше средств во время пандемии, подсчитали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

«За прошедший год по причине снижения доходов поменялось соотношение трат в бюджетах домохозяйств, обремененных просроченными кредитами, — у большинства из них текущие траты в среднем отнимают сейчас 90%, и только оставшиеся 10% им удается направлять на погашение кредитных обязательств. Ранее соотношение было 80/20», — цитирует экспертов РИА Новости.

Количество должников с просроченными потребительскими кредитами выросло за год на 8%, составив по итогам января 5,4 миллиона человек. В среднем в январе на должника приходилось около 1,2 кредита. Один долг просрочили порядка 80% должников, два — 15%, три — около 3,5%, как минимум четыре — 1,5%.

По оценке НАПКА, просрочка возникает в 10% случаях при обслуживании одной задолженности, в 15% — при наличие двух суд, почти в 30% случаев — при трех кредитах и в 50% случаев, если кредита четыре.

Ранее в интервью ФАН вице-президент Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов рассказал, что обратная сторона, казалось бы, положительной картины спроса на жилье — это то, что не все россияне смогут справиться с обслуживанием купленной квартиры. По словам специалиста, ипотека остается главным инструментом решения жилищных задач населения, но при этом отложенный спрос на квартиры до сих пор остается наравне с реальным.