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Экономика

Россияне стали меньше платить по «плохим» долгам

Россияне стали меньше платить по «плохим» долгам

Москва, 24 февраля. Россияне стали направлять на погашение просроченных долгов меньше средств во время пандемии, подсчитали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

«За прошедший год по причине снижения доходов поменялось соотношение трат в бюджетах домохозяйств, обремененных просроченными кредитами, — у большинства из них текущие траты в среднем отнимают сейчас 90%, и только оставшиеся 10% им удается направлять на погашение кредитных обязательств. Ранее соотношение было 80/20», — цитирует экспертов РИА Новости.

Количество должников с просроченными потребительскими кредитами выросло за год на 8%, составив по итогам января 5,4 миллиона человек. В среднем в январе на должника приходилось около 1,2 кредита. Один долг просрочили порядка 80% должников, два — 15%, три — около 3,5%, как минимум четыре — 1,5%.

По оценке НАПКА, просрочка возникает в 10% случаях при обслуживании одной задолженности, в 15% — при наличие двух суд, почти в 30% случаев — при трех кредитах и в 50% случаев, если кредита четыре.

Ранее в интервью ФАН вице-президент Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов рассказал, что обратная сторона, казалось бы, положительной картины спроса на жилье — это то, что не все россияне смогут справиться с обслуживанием купленной квартиры. По словам специалиста, ипотека остается главным инструментом решения жилищных задач населения, но при этом отложенный спрос на квартиры до сих пор остается наравне с реальным.

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