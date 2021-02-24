«Думала, что умерла»: Кейт Уинслет чуть не утонула на съемках нового «Аватара»

Лос-Анджелес, 24 февраля. Звезда «Титаника» Кейт Уинслет поделилась подробностями съемок «Аватара 2» в интервью журналу Observer Magazine рассказав, как чуть не утонула на съемочной площадке.

«Это просто замечательно. Ваш разум отключается. Вы не можете ни о чем думать, вы просто смотрите на пузыри перед собой… Мои первые слова, когда я вернулась на поверхность, были: «Я мертва?» Да, я думала, что умерла после 7 минут под водой», — рассказала о съемках под водой британская артистка.

Уинслет отметила, что «это было великолепно» и она очень гордилась собой, но повторить снова, вероятно, никогда не сможет.

«Это произошло после четырех недель довольно интенсивных тренировок. Но мне это понравилось», — заключила звезда.

Ранее Уинслет рассказала, как выручила молодую коллегу Ангури Райс на съемках секс-сцены в автомобиле. Звезда «Титаника» решила поддержать 20-летнюю Райс на съемочной площадке сериала «Кобыла Исттауна». Эпизод с участием Райс и другим актером не подразумевал наготы, поэтому координатор по интимным сценам отсутствовал. Обычно комфорт на киноплощадке во время съемок сцен сексуального характера обеспечивает именно он.

Уинслет знала, что актерам будет легче, если рядом окажется человек, который проконтролирует процесс. Артистка почувствовала, что Райс нервничает, и пообещала ей быть рядом. Сцену снимали в автомобиле, поэтому звезде пришлось расположиться там, где она не рисковала попасть в объектив камеры. Таким образом, артистка оказалась в багажнике машины.