Опрос показал, сколько денег готовы потратить россияне на путешествия

Москва, 24 февраля. Российские туристы, путешествующие самостоятельно, рассказали, что готовы потратить на отпуск от 20 тыс. до 120 тыс. рублей. Об этом информирует сервис Туту.ру.

В опросе приняли участие примерно 1200 пользователей, которым удается уехать в отпуск минимум раз в год. Примерно 70% выбирают отдых продолжительностью от четырех до 14 дней. Каждый десятый предпочитают отпуск дольше двух недель, а каждый пятый — короткие поездки.

Как оказалось, 38% опрошенных готовы потратить на путешествие от 20 до 50 тыс. рублей. Каждый пятый турист расходует не больше 20 тыс. рублей, еще столько же готовы платить от 50 до 90 тыс. рублей. Другие 11% респондентов имеют бюджет в 90 — 120 тыс. рублей. Чуть меньше россиян тратят на поездку более 120 тысяч рублей. В указанные суммы включают траты на билеты, аренду транспорта, бензин, питание, проживание и досуг.

Накануне Федеральное агентство новостей писало о росте популярности подержанной одежды в России. Согласно данным исследования российской компании «Авито», женские одежда, обувь и аксессуары за прошлый год стали популярнее среди россиян на 34%, а мужские — на 46%.