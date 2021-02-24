ФАР призвала Правительство РФ пересмотреть налог на роскошные авто

, 24 февраля. Если российские власти не пересмотрят налог на роскошь, жители страны не смогут позволить себе самые популярные и доступные сегодня автомобили.

Руководитель ФАР Максим Едрышов уверен, что тариф необходимо поднять до четырех-пяти миллионов рублей, чтобы говорить о справедливости пошлины. Он подчеркнул, что на сегодняшний день все больше моделей подпадает под «роскошный» налог из-за повышения цен, информирует URA.RU.



Если такая тенденция продолжится, десятки востребованных автомобилей будут в этом списке. Россиянам же придется покупать базовые комплектации или более доступные автомобили, например, отечественные. Перечень в России должен обновиться уже весной. Впервые там могут оказаться корейский Hyundai и немецкая Skoda.

Ранее ФАН рассказывал о других авто, которые могут стать «роскошью» в России. Например, туда, вероятно, попадет Toyota Fortuner.