Пловчиха Юлия Ефимова оценила комплимент Губерниева о «красивой попе»

Москва, 24 февраля. Российская пловчиха оценила комментарий спортивного журналиста Дмитрия Губерниева под ее фотографией в социальной сети Instagram.

Комментатор, увидев один из кадров чемпионки мира по плаванию, не смог сдержать эмоций и сделал комплимент 28-летней спортсменке. Губерниев заявил, что у Юлии «красивая попа».

«Если б это был не Дмитрий Губерниев, я бы его, наверное, уже давно заблокировала», — сказала спортсменка, комментируя высказывание Дмитрия.

Она подчеркнула, что давно знакома с журналистом и его реакция на фото ей нравится, приводит «Матч ТВ». Ефимова добавила: «Вот такой у нас Дмитрий любвеобильный. Его тянет на красивых девушек».

Примечательно, что Губерниев делает подобные комплименты уже не первый раз. Звезда ТВ, например, еще летом высказался о ягодицах спортсменки. Девушка запечатлена на фоне побережья в черном открытом купальнике. Она стоит в соблазнительной позе спиной, демонстрируя красивые изгибы тела. Губерниев, комментируя кадр, под фото написал: «Булочки сладкие… Но где же ананасы?»

Юлия Ефимова часто публикует фотографии, вызывающие бурную реакцию у пользователей интернета. Ее снимки набирают тысячи лайков и сотни комментариев. Девушка не стесняется показывать свое подтянутое тело, поэтому публикует соблазнительные кадры.