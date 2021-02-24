Актрису Пегову раскритиковали за рисунок, которым она поздравила мужчин 23 Февраля

Москва, 24 февраля. Актриса театра и кино Ирина Пегова поздравила мужчин на своей странице в Instagram с 23 Февраля. Но некоторым фанатам пришлось не по душе ее поздравление.

Артистка опубликовала рисунок художницы Ларисы Герасимчук, на котором изображен обнаженный мужчина, держащий на своих плечах тяжелый груз.

«С праздником вас, мужская половина нашей Родины! Силы вам! Каждый юноша и мужчина должен ощущать себя защитником. Чувствовать ответственность и за своих близких, и за Родину в целом», — написала актриса.

Она добавила, что своих защитников нужно любить и растить. По ее словам, мужчины должны знать, что нужны своей стране.

Некоторые подписчики раскритиковали знаменитость за своеобразный рисунок, который Пегова выбрала для поздравительного сообщения.

«Какая-то странная картинка ко дню отечества, мы на 8-е Марта такую же пришлем — женщину и в таком же виде»; «Ну и фото… Для мужчин считаю унижением в такой-то их праздник… Ждите от них такое же поздравление… Нет слов и как понять можно такое»; «Ужас ужасный, а не рисунок. Разве это защитник отечества? Полное разочарование», — пишут фолловеры в комментариях.

При этом других поклонников ничуть не смутил рисунок. Фанаты поблагодарили Ирину за теплые слова.

По случаю Дня защитника Отечества солистка группы Reflex Ирина Нельсон раскрыла любопытный факт из своей биографии. Певица два года служила в армии. О своем опыте военной службе она рассказала подписчикам в соцсети.