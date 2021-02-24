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Муцениеце посетовала на стремительно полнеющего сына от Прилучного

Муцениеце посетовала на стремительно полнеющего сына от Прилучного

Москва, 24 февраля. Актриса Агата Муцениеце старается как можно больше внимания отдавать детям от актера Павла Прилучного, которые остались с ней после развода. Сын звезд стал стремительно полнеть.

Мальчику Тимофею восемь лет. Как только он пошел в школу, то стал набирать вес и сейчас выглядит совсем иначе. Своими опасениями Муцениеце поделилась в рамках очередного выпуска шоу «MamBook» на своем YouTube-канале.

Приглашенный в качестве эксперты диетолог посоветовала актрисе начать с себя и своим примером показывать ребенку, что можно есть здоровую пищу, а не сладкое и фаст-фуд. Муцениеце пообещала попробовать взять на заметку советы специалиста и попробовать привить детям любовь к другой еде.

Муцениеце около года назад со скандалом развелась с Прилучным. Актриса заявила, что он поднимал на нее руку и злоупотреблял алкоголем. Дети после расставания пары остались с мамой, но регулярно видятся с отцом, который порой проводит с ними время в компании новой избранницы, актрисы Мирославы Карпович.

В окружении Прилучного ранее сообщили, что он так и не представил друзьям Карпович и назвал ее «няней» для детей и помощницей по хозяйству.

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