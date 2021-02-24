Муцениеце посетовала на стремительно полнеющего сына от Прилучного

Москва, 24 февраля. Актриса Агата Муцениеце старается как можно больше внимания отдавать детям от актера Павла Прилучного, которые остались с ней после развода. Сын звезд стал стремительно полнеть.

Мальчику Тимофею восемь лет. Как только он пошел в школу, то стал набирать вес и сейчас выглядит совсем иначе. Своими опасениями Муцениеце поделилась в рамках очередного выпуска шоу «MamBook» на своем YouTube-канале.

Приглашенный в качестве эксперты диетолог посоветовала актрисе начать с себя и своим примером показывать ребенку, что можно есть здоровую пищу, а не сладкое и фаст-фуд. Муцениеце пообещала попробовать взять на заметку советы специалиста и попробовать привить детям любовь к другой еде.

Муцениеце около года назад со скандалом развелась с Прилучным. Актриса заявила, что он поднимал на нее руку и злоупотреблял алкоголем. Дети после расставания пары остались с мамой, но регулярно видятся с отцом, который порой проводит с ними время в компании новой избранницы, актрисы Мирославы Карпович.

В окружении Прилучного ранее сообщили, что он так и не представил друзьям Карпович и назвал ее «няней» для детей и помощницей по хозяйству.