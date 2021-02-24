Швейцарские журналисты назвали вакцину «Спутник V» экспортным хитом

Цюрих, 24 февраля. Произведенная в России вакцина от коронавируса «Спутник V» стала экспортным хитом. На это указали швейцарские журналисты.

Статья, посвященная российской вакцине, была опубликована в издании Neue Zurcher Zeitung. Ее авторы описали очевидные преимущества «Спутника V» перед препаратами компаний Biontech/Pfizer и Moderna. Журналисты указали на подтвержденную эффективность вакцины и ее доступность – примерно 10 долларов за дозу.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в России в августе прошлого года. Проведенные испытания доказали ее эффективность и безопасность.

Российская вакцина, по данным RT, недавно прошла регистрацию в Киргизии. В ближайшее время здесь начнется вакцинация населения.