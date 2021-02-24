Офтальмолог из Японии назвал три простых способа улучшить зрение

Токио, 24 февраля. Любой человек может улучшить свое зрение. Как это сделать, рассказал японский офтальмолог Руи Хирамацу.

Первый способ улучшить зрение потребует от человека всего три минуты в день. Речь идет о пятнах Габора — изображениях для поиска отличий. Существенные улучшения, по словам офтальмолога, наступают уже после двух недель занятий.

«Конечно, сперва многие сомневаются в эффективности этого метода», — отметил Хирамацу.

Второй способ — термотерапия. Смоченное в теплой воде полотенце нужно положить на закрытые веки и подождать, пока ткань не остынет.

Третий способ заключается в регулярном употреблении шпината. В этом продукте, по словам врача, содержится большое количество лютеина.

Оздоровить организм можно с помощью прогулок и бега по снегу без обуви. Однако делать это нужно с соблюдением некоторых правил, рассказал биохакер Никита Метелица. Закаливать организм полезно для иммунитета, особенно в период распространения инфекций.