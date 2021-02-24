Полянский раскритиковал депутата бундестага после слов о Крыме

Нью-Йорк, 24 февраля. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал дипломата от ФРГ Кристофа Хойсгена за заявление о «нарушении» прав человека в Крыму.

Полянский отметил, что говоря о «нарушениях» на полуострове, Хойсген «картинно сокрушается». Россиянин посоветовал немецкому дипломату спросить о ситуации на полуострове у своих соотечественников, «в том числе из бундестага», которые в Крыму бывают регулярно.

«Лично вас, кстати, и мы, и крымчане в Крым приглашали. Может быть, вы просто поиздержались и намекаете, чтобы мы вам билет купили? Так скажите прямо, зачем темнить», — призвал Полянский.

Зампостпреда добавил, что посетить Крым и узнать правду лучше и проще, чем распространять небылицы про оккупацию региона.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя направил генсекретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо о попытках Украины героизировать пособников нацизма. В дипмиссии отметили, что в одной из недавних публикаций на официальном сайте МИД Украины холокост вовсе приписали СССР, не упомянув фашистскую Германию.