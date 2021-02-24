Соевое масло местного производства стало доступно жителям Приморья

Владивосток, 24 февраля. Порядка 55 тысяч литров нерафинированного соевого масла произвел Резидент ТОР «Михайловский» в прошлом году на территории Приморского края.

Сегодня жители региона могут купить экологически чистый продукт по доступной цене. По информации краевого Минсельхоза, приморские производители работают над расширением линейки продуктов. Например, «Мерси Агро Приморье», кроме мясной продукции и овощей, сегодня занимается выпуском соевого масла.

«В прошлом году на предприятии произвели 55 тысяч литров нерафинированного соевого масла высшего сорта. Технология, применяемая на пищевой линии, позволяет максимально сохранять природные свойства продукта, обеспечивая жителей края богатым витаминным и минеральным составом», – рассказали специалисты.

Сегодня один литр соевого масла «Приморское» доступен в торговых сетях за 85 рублей. В текущем году краевые товаропроизводители хотят собрать не менее 550 тысяч тонн сои. Одна часть зерна пойдет на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, другая отправится на семена, производство масла и корма для животных.

Недавно стало известно, что в Приморье в текущем году будет обустроено более 790 парков и скверов. Работы стартуют с приходом весны.