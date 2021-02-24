Правительство Челябинской области ввело режим ЧС из-за непогоды

Челябинск, 24 февраля. Режим чрезвычайной ситуации был введен на территории трех районов Челябинской области из-за метелей и сильного ветра.

Согласно информации регионального главка МЧС, на дорогах региона из-за снежных заносов образовались заторы. Спасатели вызволяют автомобилистов из холодного плена.

«Постановлениями глав Варненского, Нагайбакского и Карталинского муниципальных районов введены режимы ЧС в связи с ухудшением погодных условий», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники МЧС уже эвакуировали 68 автомобилей. Более 450 граждан получили помощь на дорогах. В пункты временного размещения доставили 355 человек. На трассах работают более полутысячи человек и 256 единиц спецтехники.

Ранее ФАН сообщал о серьезном транспортном коллапсе в Севастополе, вызванном обильными снегопадами. К ликвидации последствий непогоды была привлечена вся специальная техника, коммунальщики и даже Росгвардия и Минобороны.