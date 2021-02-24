Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Шоу-бизнес

Карпович вслед за Муцениеце показала фото отца, похожего на Прилучного

Карпович вслед за Муцениеце показала фото отца, похожего на Прилучного

Москва, 24 февраля. Актриса Мирослава Карпович впервые опубликовала фото отца, и он оказался похож на Павла Прилучного. Ранее такая же ситуация произошла с Агатой Муцениеце.

Фото появилось в сторис в Instagram актрисы. Карпович решила поздравить отца с Днем защитника Отечества и опубликовала архивное фото, где мужчина запечатлен в молодости с другом. Хэштег «папа» звезда поставила рядом именно с тем мужчиной, который очень похож на ее избранника Павла Прилучного.

Поклонники сделали вывод, что Карпович выбрала себе возлюбленного по образу отца. Похожая ситуация летом прошлого года произошла с экс-супругой Прилучного Агатой Муцениеце. Она выложила в Instagram фото отца в молодости, который поразительно похож на звезду «Мажора».

Официально Карпович и Прилучный свои отношения не подтверждали. В соцсетях актрисы лишь иногда появляются фото и видео со спектакля, в котором они играют вместе. Однако пару несколько раз видели вместе и вне театра, в том числе и с детьми актера и Муцениеце.

Экс-супруга Прилучного полноценно живет после развода. Она активно снимается в кино и занимается своим каналом на YouTube. Ранее актриса раскрыла секрет мирного расставания с экс-супругом.

Новости партнеров