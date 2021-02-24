Карпович вслед за Муцениеце показала фото отца, похожего на Прилучного

Москва, 24 февраля. Актриса Мирослава Карпович впервые опубликовала фото отца, и он оказался похож на Павла Прилучного. Ранее такая же ситуация произошла с Агатой Муцениеце.

Фото появилось в сторис в Instagram актрисы. Карпович решила поздравить отца с Днем защитника Отечества и опубликовала архивное фото, где мужчина запечатлен в молодости с другом. Хэштег «папа» звезда поставила рядом именно с тем мужчиной, который очень похож на ее избранника Павла Прилучного.

Поклонники сделали вывод, что Карпович выбрала себе возлюбленного по образу отца. Похожая ситуация летом прошлого года произошла с экс-супругой Прилучного Агатой Муцениеце. Она выложила в Instagram фото отца в молодости, который поразительно похож на звезду «Мажора».

Официально Карпович и Прилучный свои отношения не подтверждали. В соцсетях актрисы лишь иногда появляются фото и видео со спектакля, в котором они играют вместе. Однако пару несколько раз видели вместе и вне театра, в том числе и с детьми актера и Муцениеце.

Экс-супруга Прилучного полноценно живет после развода. Она активно снимается в кино и занимается своим каналом на YouTube. Ранее актриса раскрыла секрет мирного расставания с экс-супругом.