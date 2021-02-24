Певица Ирина Нельсон рассказала о службе в армии и показала архивное фото в форме

Москва, 24 февраля. Солистка группы Reflex Ирина Нельсон служила в армии. О своем опыте военной службы она рассказала на своей странице в Instagram.

По случаю Дня защитника Отечества Нельсон поделилась с подписчиками интересным фактом из биографии. Женщина два года служила в картографической военной части.

«Да, я настоящий защитник отечества! На этих двух снимках видно — я служила в армии. И я уверена, что я единственная из всех женщин — певиц России, кто имеет такую строку в своей биографии», — написала Нельсон на своей странице в соцсети.

Поклонников она порадовала двумя архивными фотографиями. На одном из снимке знаменитость держит на руках своего ребенка, ждавшего дембель матери. На другом — артистка позирует в военной форме.

Интернет-пользователи были удивлены, что певица служила в армии. Многие выразили звезде слова восхищения.

«Не знал! Уважение огромное, к девушкам военнослужащим! С праздником вас, Ирина!»; «Как неожиданно! Какая же вы многогранная женщина, талантливая, красивая! С праздником вас!» «Неожиданное признание от такой хрупкой и красивой женщины! Вот, оказывается, где эта самая хрупкость закаляется! С праздником вас, Ирин!» — пишут в комментариях под фотографиями.

Нельсон очень философски относится к жизни. В 2020 годе она видела много плюсов, которые, по ее мнению, некоторые не замечали. В эксклюзивном интервью ФАН звезда сцены рассказала, что дал ей прошлый год.