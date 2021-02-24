Sohu назвало идеальный самолет для установки «Кинжала»

Пекин, 24 февраля. Россия успешно провела испытательный полет самолета с образцом гиперзвуковой ракеты воздушного базирования на борту, сообщает Sohu.

Гиперзвуковая ракета воздушного базирования Х-47М2 «Кинжал» имеет максимальную дальность полета две тысячи километров и скорость полета свыше 10 Махов. Вес боевой части составляет около 500 килограммов. Ракета способна поражать различные цели и может нести различные боеголовки, в том числе ядерную.

По данным портала, единственный в России способный к невидимому проникновению пилотируемый военный самолет многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 станет идеальной платформой для запуска гиперзвуковых ракет с воздуха.

Китайские военные аналитики отметили превосходство российского оружия и военного оборудования по сравнению с разработками других крупных военных держав. Авторы материала отмечают, что российские инженеры унаследовали советские технологии и разработки в сфере гиперзвукового вооружения, которые сейчас успешно дорабатывают и используют.