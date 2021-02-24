Актриса Цуканова-Котт показала пикантное фото в нижнем белье

Москва, 24 февраля. Актриса Анна Цуканова-Котт сделала приятный подарок мужской аудитории Instagram. Звезда поделилась пикантным фото, на котором позирует в трусах.

На кадре Цуканова-Котт стоит в белоснежных трусах с высокой талией. Ее голову украшала жемчужная подвеска. Пышную грудь знаменитость предусмотрительно прикрыла руками.

«С Днем защитника Отечества вас, прекрасные мужчины! Спасибо, что рядом с вами можно расслабиться и ничего не бояться, можно не защищаться, а подчиняться!» — написала 31-летняя актриса на своей странице в Instagram.

Анна произвела на просторах Сети настоящий фурор. Пожелание знаменитости многим пришлось по душе. В комментариях под фото фолловеры оставили ей десятки комментариев.

«А без рук было бы лучше»; «Спасибо и вылезай из этих рыболовных снастей»; «Вау! Офигеть! Красотка!»; «Могла бы убрать руки! Чтобы подарок был как настоящий подарок для мужиков», — пишут поклонники в соцсети.

Анна Цуканова-Котт часто радует поклонников соблазнительными снимками. Недавно она отдыхала в Египте и делилась с фанатами кадрами, сделанными на побережье. Естественно, для фото были выбраны утонченные образы в ярких купальниках.