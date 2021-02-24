Автобус вахтовиков сгорел дотла на трассе в Красноярском крае

Красноярск, 24 февраля. Пресс-служба ГУ МЧС сообщили о происшествии, в котором чуть не пострадали 30 россиян. Транспорт, который перевозил людей, сгорел дотла.

В Красноярском крае сгорел автобус, который перевозил 30 вахтовых работников. Инцидент произошел на 121-м километре трассы P-257, когда автомобиль транспортировал людей из Загорья в аэропорт Черемшанка. В происшествии никто не пострадал. Вахтовики работники пересели на автобус, который шел следом в колонне и продолжили путь. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю, причины возгорания на данный момент устанавливаются.

Ранее стало известно, что владелец иномарки стал жертвой ДТП с микроавтобусом под Красноярском. В результате смертельной аварии один человек погиб, еще десять пострадали. По факту трагедии возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.