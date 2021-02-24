Дочь Заворотнюк переехала в просторную квартиру в центре Москвы

Москва, 24 февраля. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна больше не живет в родительском особняке. Она перебралась в просторную квартиру, расположенную в центре Москвы.

В квартире, где теперь живет девушка, долгое время шел ремонт. Анна показала подписчикам в социальной сети Instagram, как выглядит ее новое гнездышко.

Просторные апартаменты дочери актрисы состоят из гостиной, совмещенной с кухней, спальни и ванной комнаты. Дизайн интерьера девушка выбирала сама. Она отдала предпочтение светлым оттенкам, чтобы визуально расширить площадь комнат.

Набор мебели в квартире пока минимальный. Для гостиной Анна выбрала золотистые тона. В спальне царят более холодные оттенки.

Дочь Заворотнюк ранее училась в престижном университете Расе University в Нью-Йорке. Ей пришлось оставить занятия за границей, чтобы больше времени проводить с заболевшей мамой.

В США Анна встретила свою любовь. Бойфренд девушки тоже учился в американском вузе, а теперь вернулся в Москву. Жить в новых апартаментах они возможно будут вместе.

Личность возлюбленного девушка тщательно скрывает. Она призналась, что ее «очень непубличный» молодой человек запрещает ей о нем рассказывать.